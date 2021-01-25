Котировки золота могут вернуться на уровни выше $1900/унц. в течение года - BCS GM

Котировки золота в течение года могут вернуться на уровни выше $1900 за тройскую унцию, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Усиление инфляционных рисков в мире в среднесрочной перспективе оказывает поддержку ценам на золото, отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров. Стоимость металла также растет вслед за ростом вероятности новой волны ослабления доллара, что может произойти вслед за одобрением нового пакета помощи американской экономике, указывает он.

"Это соответствует нашим ожиданиям: мы продолжаем считать, что в течение года котировки золота могут вернуться на уровни выше $1900 за тройскую унцию", - пишет Тихомиров.

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