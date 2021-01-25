Вероятна консолидация рубля в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшие дни - "ЛОКО-Инвест"

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Налоговые выплаты (в понедельник и в четверг) обещают некоторую поддержку рублю, но глобальный общерыночный фон и сугубо российские внутриполитические и геополитические факторы будут дополнительно "оттенять" его динамику. Учитывая улучшение внешнего фона, в ближайшие дни ожидаем консолидации рубля в диапазоне 74-75 руб./$1", - пишет директор по инвестициями инвесткомпании Дмитрий Полевой.

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