Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 90,5-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за динамикой мировых площадок, фактором давления для которых стали опасения роста заболеваемости коронавирусом и перспективы слабого роста спроса на энергоносители. В Китае фиксируются новые вспышки заболевания, вводится массовое тестирование. В Европе власти намерены создать карту "красных зон", выезжающие из которых будут обязаны сдавать тесты и проходить карантин", - отмечает Тузов.

Также для российского рубля дополнительным фактором давления, по мнению эксперта, выступает возможность новых санкций со стороны США и ЕС в связи с ситуацией с известным оппозиционером и прошедшими в выходные акциями протеста. На фоне такой вероятности инвесторы начали выход из рублевых активов и фиксировать прибыль.

"Опасения снижения спроса привели к новому сокращению нефтяных котировок на более чем 2% за день. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,28% и составила 54,82 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 2,41% и составила 51,85 долларов за баррель", - комментирует Тузов.

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