Главные события недели - Sber CIB

Перспективы мировой экономики будут в центре внимания инвесторов на предстоящей неделе, отмечают аналитики Sber CIB. В понедельник мировые лидеры в онлайн-формате обсудят повестку Давосского форума. Во вторник МВФ опубликует прогнозы развития мировой экономики, а во вторник и среду ФРС США проведет заседание по монетарной политике. В четверг и пятницу ожидается много экономической статистики из США и России.

25 января:

- Операционные результаты "Группы ЛСР" и "Ленты" за 4К20;

- Данные по промпроизводству в России за декабрь;

- Выступления Си Цзиньпина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме "Повестка Давоса 2021" (в онлайн-формате).

26 января:

- Операционные результаты "ММК" за 4К20;

- Отчётность Microsoft Corp. за 2К21, а также General Electric Co., UBS, Johnson & Johnson за 4К20;

- Международный валютный фонд публикует обновленные прогнозы развития мировой экономики.

27 января:

- Заседание ФРС США по денежно-кредитной политике;

- Отчётность AT&T Inc., Apple Inc., Facebook Inc., Tesla Inc. за 4К20.

28 января:

- Операционные результаты "Полюса" за 4К20;

- Данные по ВВП за 4К20 и по продажам на первичном рынке жилья в США за декабрь;

- Данные по занятости и розничным продажам в России за декабрь;

- Статистика по инфляции в Германии за январь.

29 января:

- Операционные результаты Evraz, Polymetal, "Норникеля" за 4К20;

- Личные расходы, потребление и дефлятор потребительских расходов в США за декабрь;

- Статистика по занятости в Германии за январь;

- Данные по ВВП Франции, Испании, Мексики за 4К20.

