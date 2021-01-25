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25 января 2021 года 09:00
Рынок акций РФ начнет торги в понедельник, скорее всего, с небольшого роста - BCS Express
Российский рынок акций начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии BCS Express. "В понедельник для нашего рынка акций важный день. После отставания от западных площадок может быть предпринята попытка небольшого отскока. Однако если объем спроса будет недостаточным и в течение сессии вновь начнется плавное сползание вниз, то далее допускаем еще одно локальное ускорение распродаж, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - По индексу Мосбиржи на прошлой неделе обозначали потенциальные ориентиры коррекции в области 3320-3330 пунктов. Они остаются актуальными. В таком сценарии чуть лучше остальных могут выглядеть акции экспортеров, а также консервативные истории - "МТС" или привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза". Аналитик констатирует, что прошлая неделя на российском рынке акций завершалась волной распродаж. Снижение наблюдалось по широкому фронту инструментов, главным образом по наиболее ликвидным бумагам. Индекс "голубых фишек" продолжает тенденцию последних сессий и падает быстрее, чем акции компаний средней и малой капитализации, обращает внимание Карпунин. Это, по его мнению, указывает на выход крупных участников, в том числе нерезидентов. "Слабость российского рынка - преимущественно внутренняя история. На ключевых западных площадках в конце прошлой недели наблюдалось лишь умеренное снижение, так что главная причина падения у нас - это геополитические риски, которые инвесторы закладывают в цены, - пишет эксперт BCS Express. - Если сравнивать динамику долларового РТС с индексом развивающихся стран MSCI Emerging Markets, то отставание видно невооруженным глазом. Это как раз подтверждает актуальность негативного геополитического драйвера, ведь в то же время сырьевые цены в целом остаются относительно комфортными для российских компаний. Участники рынка опасаются рисков, связанных с возможными санкциями". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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