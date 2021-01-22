Акции BNY Mellon - интересная инвестидея финансового сектора - "Фридом Финанс"

Покупка акций Bank of New York Mellon (BNY Mellon) является интересной инвестиционной идеей в финансовом секторе рынка США, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.

"По нашему мнению, акции Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста, это одна из интересных инвестидей в финансовом секторе, поэтому рекомендация по ней - "покупать". Мы считаем, что на горизонте 12 месяцев, доходность по акциям банка будет выше, чем по рынку в целом. Целевая цена за акцию составляет в базовом сценарии - $67 на горизонте года. При развитии "медвежьего" сценария котировка не превысит $53, при реализации "бычьего" способна вырасти до $72", - указывает эксперт инвесткомпании.

"В целом финансовые результаты банка мы оцениваем умеренно позитивно. Снижение чистой выручки на фоне переоценки рыночных - это разовый фактор. Без его учета чистая выручка снизилась лишь на 2% г/г. На фоне других банков BNY Mellon смотрится устойчиво, и мы не ожидаем существенного падения чистых процентных доходов в последующих отчетных периодах. Резервы под ожидаемые кредитные убытки вышли на плато, а давление на непроцентные доходы может нарастать из-за сокращения комиссий в кредитных рынках. При этом банк имеет неплохую достаточность базового капитала 1-го уровня (CET1 - 13,1%). У Bank of New York Mellon есть возможность для выплаты дивидендов и возобновления обратного выкупа акций, а также для покрытия кредитных убытков в форс-мажорных обстоятельствах", - пишет Сурков.

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