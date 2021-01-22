Бумаги ЛСР, Ленты и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Группы ЛСР", "Ленты" и "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа ЛСР" планирует 25 января опубликовать операционные результаты за IV квартал 2020 года. Конкуренты из строительной отрасли - ГК "Эталон" и "ГК ПИК" - уже представили свои данные, оказавшиеся весьма успешными в свете роста цен на недвижимость и стабильного спроса благодаря правительственным мерам поддержки, констатируют эксперты инвесткомпании.

"Котировки бумаг ГК "Эталон" и "ГК ПИК" с момента выхода отчетности демонстрировали преимущественно позитивную динамику, несмотря на ухудшение настроений на отечественном фондовом рынке. Можно предположить, что сильные результаты ЛСР уже отчасти заложены в котировки ритейлера, но при этом, если показатели окажутся выше рыночных ожиданий, нельзя исключать, что бумаги могут вырасти", - пишут аналитики BCS Express. Важными драйверами для динамики котировок бумаг ЛСР, по их мнению, могли бы стать комментарии менеджмента относительно состояния рынка и позиция по дивидендной политике.

"С технической точки зрения, бумаги ЛСР близки к перекупленности, однако потенциал роста еще есть вплоть до 950 руб. В случае улучшения сентимента на рынке подъем может быть продолжен выше 1000 руб. за бумагу - программа льготной ипотеки продолжает действовать, а цены на недвижимость остаются высокими", - указывают эксперты.

"На следующей неделе, в понедельник, "Лента" опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 года. Из крупнейших публичных продуктовых ритейлеров за IV квартал пока отчиталась только X5 Retail Group: темпы роста выручки замедлились относительно III квартала 2020 года, но при этом продолжилось стремительное расширение онлайн-направления. Эти тренды должны оказаться актуальными и для Ленты. Компания развивает собственные каналы онлайн-продаж: службу экспресс-доставки "Ленточка", а также услугу заказа и самовывоза Click & Collect. Постепенно этот сегмент будет занимать все большую долю в структуре выручки группы и может стать неплохим драйвером для опережающего развития", - полагают в BCS Express.

Техническая картина в GDR "Ленты" не самая оптимистичная, отмечают аналитики инвесткомпании. "Бумаги вторую неделю корректируются после обновления локальных вершин. При этом осцилляторы на недельном тайм-фрейме только что вышли из перекупленности, сигнализируя, что коррекция еще не окончена. Сильный операционный отчет мог бы переломить негативный сентимент в акции, что позволило бы вернуться на траекторию роста", - пишут они в комментарии

"ММК" планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал 26 января, во вторник, отмечают аналитики. Ожидаются довольно сильные показатели благодаря высокому спросу со стороны строительной отрасли в России, а также увеличению загрузки мощностей стана 2500 г/п.

Цены на продукцию "ММК" в IV квартале 2020 года должны быть выше, чем в III квартале - это, по мнению экспертов инвесткомпании, должно оказать ощутимую поддержку финансовым метрикам, которые будут представлены в начале февраля.

Техническая картина в бумаге вызывает опасения, предупреждают эксперты. "На недельном тайм-фрейме осцилляторы вышли из перекупленности, генерируя сигнал на продажу. Снижение может продолжиться при сохранении неблагоприятного сентимента на российском рынке. Однако отметим, что с учетом высоких цен на стальную продукцию глубокая коррекция была бы не оправданна. С этой точки зрения, просадки котировок можно использовать для формирования долгосрочных длинных позиций", - пишут аналитики BCS Express.

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