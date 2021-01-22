Вероятно снижение цен на золото в текущем году - Julius Baer

Вероятно снижение цен на золото и серебро в течение текущего года, считает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке.

Эксперт отмечает, что на данный момент на рынках золота и серебра нет сильных фундаментальных трендов. "Снизилась острота влияния пандемии коронавируса на золото и серебро и на финансовые рынки в целом. До сих пор в текущем году цены в основном оставались стабильными, но время от времени показывали сильные колебания. Ранее на этой неделе произошел внезапный обвал, а в четверг во время инаугурации Президента США Байдена цены поднялись после первоначального падения. Это ралли, похоже, отражает возобновившиеся ожидания того, что новый президент США и его политика будут негативны для доллара США из-за значительно более высоких расходов, и, таким образом, положительными для золота и серебра", - пишет Менке.

"Соглашаясь с тем, что доллар находится под угрозой, мы хотели бы предупредить, что, во-первых, эта слабость отражает улучшение глобальных перспектив роста и улучшение настроений на финансовых рынках в целом. Во-вторых, масштабов спада скорее всего будет недостаточно для того, чтобы повторить прошлогодний рекорд, - отмечает эксперт Julius Baer. - Кроме того, он должен быть нивелирован повышением реальной доходности облигаций США, что является отражением улучшения глобального экономического фона и дальнейшего снижения спроса на безопасные облигации. Спрос на физически обеспеченные золотые изделия (наш предпочитаемый показатель спроса на безопасные облигации) отступил от рекорда, достигнутого в октябре прошлого года, и не продемонстрировал какого-либо значительного роста в течение последних двух недель".

"В дальнейшем мы ожидаем постепенного снижения спроса, что должно привести к некоторому снижению цен на золото в течение этого года", - указывает Менке. То же самое, по мнению аналитика, относится и к серебру, которое вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и продолжит следовать тренду золота.

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