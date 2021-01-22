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22 января 2021 года 14:16

"Финам" рекомендует держать акции Nike с целевой ценой $ 161,1

"Финам" рекомендует держать акции Nike Inc. с целевой ценой $ 161,1, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциальная доходность в перспективе 12 мес. составляет 12,8%.

Эксперт "Финама" Наталия Аседова отметила ряд факторов привлекательности компании Nike:

- Разнообразный ассортимент продукции с регулярным обновлением модельного ряда и уникальными свойствами товаров способствует стабильному спросу со стороны потребителей, при этом компания продолжила выпускать новинки даже в период пандемии COVID-19.

- Nike стремится максимизировать свою прибыль за счет сочетания открытия новых фирменных магазинов, активного сотрудничества с розничными партнерами и индивидуального подхода к потребителям.

- Компания проводит успешную маркетинговую политику с привлечением знаменитостей, что повышает привлекательность продукции.

- Nikeсумела успешно справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса при помощи цифровых каналов продаж, инвестиции в развитие которых начала вкладывать еще в 2017 году. Примечательно, что в первом фискальном квартале 2021 финансового года онлайн-продажи возросли на 82% г/г, а во втором - на 84% г/г, и теперь на долю электронной коммерции компании приходится порядка 30% от общего объема выручки, тогда как планировалось достичь такого показателя лишь к 2023 году. Nike ожидает, что в течение ближайших нескольких лет сможет довести долю цифровых продаж до 50% от выручки.

- В последнее время наблюдается динамичный спрос на продукцию Nikeсо стороны Китая, а это, после США, второй по величине в мире рынок спортивных товаров. Несмотря на продолжающиеся торговые разногласиями между Пекином и Вашингтоном, Nike не намерена покидать китайский рынок, о чем свидетельствуют крупные проекты компании. Так, в январе 2019 года компания приступила к третьей фазе строительства полностью автоматизированного логистического центра в городе Тайцане, недалеко от Шанхая. Инвестиции в данный проект, который позволит значительно увеличить влияние Nike в провинции Цзянсу и Шанхае, составили $ 200 млн.

- Многие люди в период вынужденной изоляции перешли к домашним тренировкам, что также положительно отразилось на бизнесе Nike. Компания имеет собственную экосистему, которая базируется на интересах покупателей: подбор специальных персонализированных предложений, организация спортивных мероприятий, групповых занятий, марафонов и пр.

- В последние годы все больше людей стремится вести здоровый образ жизни, следовательно, спрос на продукцию Nike будет расти.

- На фоне кризиса компания сможет завоевать большую долю на рынке за счет слабых конкурентов.

- Корпорация Nikeявляется спонсором многих высококлассных спортсменов и спортивных команд в США и в других странах.

- Компания ежеквартально выплачивает дивиденды с 2004 года, при этом их размер стабильно повышался (более подробная информация представлена ниже).

- Компания Nike на сегодняшний день, по рейтингу ESG, находится на 31-м месте из 175 представителей той же сферы деятельности, что является весьма привлекательным фактором для инвесторов.

"Заметим, компания лидирует в области инновационного производства. В частности, технология высококачественных материалов Nike Grind, которая используется почти в 70% всей обуви и экипировки бренда, позволяет переработать старые кроссовки и создать из них новую игровую площадку. Еще в начале 1990-х Nike уже представляла мир без отходов и внедряла инновационные технологии, которые превращают старые кроссовки в восстановленные материалы. С момента запуска программы более 32 млн пар обуви и более 54 млн килограмм производственных отходов во всем мире превращены в новые материалы", - отмечает Аседова.

Американская компания Nike является производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров, а также разрабатывает приложения для мобильных устройств и организовывает тренировки в крупных городах мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-NIKE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ


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