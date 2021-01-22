Вероятно снижение цены на нефть ближе к $50/барр. - ПСБ

Вероятно движение цены на нефть марки Brent к нижней части диапазона $50-55 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. На первый план вновь вышли опасения по спросу на энергоносители: восстановление может быть не столь быстрым, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и отложенный эффект от вакцинации, отмечает она.

Статданные по запасам нефти в США от Минэнерго будут в фокусе внимания инвесторов в пятницу.

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