Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 73,00-75,00 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 73,00-75,00 руб./$1, краткосрочно торгуясь в верхней его части, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Большую часть торгов в четверг рубль оставался единственной снижающейся к доллару ЕМ валютой. Явный негатив в российских акциях на фоне растущих индексов в мире наводил на мысль, что основным объяснением является политика и геополитика в свете возможных уличных протестов в выходные, призывов внутри ЕС ввести новые персональные санкции и отсрочить завершение СП-2. А вечером пришли комментарии из США об отсутствии планов у новой администрации по "перезагрузке" отношений с РФ и указаний спецслужбам подготовить отчеты о вмешательстве России в выборы 2020, хакерские атаки конца 2020 и ряду других "историй" прошлого года", - напоминает Полевой.

Все это, по мнению эксперта, объясняет осторожность в отношении рубля, хотя он по-прежнему не уверен, что стоит ждать каких-то серьезных секторальных ограничений. "Скорее, меры будут точечными и персональными. Поэтому пока допускаем, что диапазон 73,00-75,00 руб./$1 будет сохраняться, и краткосрочно рубль может торговаться в верхней его части. В начале следующей недели компании платят налоги, что способно частично поддержать рубль", - полагает Полевой.

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