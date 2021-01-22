Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта на волне оптимизма после вступления в должность президента США Джо Байдена демонстрировала укрепление, однако затем на первый план вышли риски усиления санкционного давления со стороны новой администрации Белого Дома и ЕС. Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против определенной части истеблишмента в России, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их родственников, в также остановить реализацию проекта "Северный поток 2". С начала недели санкции в отношении СП-2 со стороны США в рамках оборонного бюджета на 2021 год вынудили часть европейских компаний покинуть проект. Нефтяные котировки перешли к снижению на данных о росте коммерческих запасов в США, а также на информации о вспышке коронавируса новой мутации в Китае. Часть европейских стран продлевают карантинные ограничения до весны", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11% и составила 56,02 долларов за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,23% и составила 53,19 долларов за баррель.

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