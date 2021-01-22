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22 января 2021 года 09:55
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность и макростатистика: - Ожидаются операционные результаты "НЛМК", X5 Retail Group и "Распадской"; - В течение дня выйдут предварительные индексы PMI для развитых рынков. В США будет опубликована статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации, продажам жилья на вторичном рынке, а также отчёт Baker Hughes по буровым установкам на нефть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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22 января 2021 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать ГДР X5 Retail group с целью 3050 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 2700 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая розничная выручка X5 Retail Group в... читать дальше
.22 января 2021 года 14:16
"Финам" рекомендует держать акции Nike Inc. с целевой ценой $ 161,1, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциальная доходность в перспективе 12 мес. составляет 12,8%. Эксперт "Финама" Наталия Аседова отметила ряд факторов привлекательности компании Nike: - Разнообразный... читать дальше
.22 января 2021 года 13:04
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в пятницу - 3380-3460 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1%, следуя за негативной динамикой нефтяных цен. При этом котировки фьючерсов на фондовые индексы США снижаются... читать дальше
.22 января 2021 года 12:32
Продолжающийся рост инфляции не оставляет пространства для снижения доходности на рынке ОФЗ, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева. Ситуация на глобальных торговых площадках складывалась в четверг не в пользу российского долгового рынка, отмечает эксперт. Во-первых, после инаугурации президента... читать дальше
.22 января 2021 года 11:26
Вероятно движение цены на нефть марки Brent к нижней части диапазона $50-55 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Цены на нефть марки Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. На первый... читать дальше
.22 января 2021 года 10:41
Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, сдвинется в пятницу ближе к верхней границе диапазона 6,10-6,20% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В пятницу доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться ближе к верхней границе диапазона 6,10 - 6,20% годовых: с утра на... читать дальше
.22 января 2021 года 10:41
Идея дня: небольшие технологические компании США меньше подвержены риску усиления регулирования - "ВТБ Мои Инвестиции"
Потребительский, производственный, телекоммуникационный сектор, а также небольшие технологические компании меньше подвержены риску усиления регулирования в США, полагают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы считаем, что после нефтедобычи и банков - наиболее подвержены риску усиления регулирования в... читать дальше
.22 января 2021 года 10:15
Цена нефти марки Brent может снизиться в пятницу до $54,4-54,8 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США, вероятно, будут пессимистичными. Кроме того, нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на тревожные... читать дальше
.22 января 2021 года 09:58
Российский фондовый рынок начнет торговую сессию в пятницу на негативной территории - снижение составит 0,5%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется... читать дальше
.22 января 2021 года 09:46
Российский рынок акций, скорее всего, продолжит снижение на торгах в пятницу на негативном внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов. "Коррекционное движение в пятницу, вероятно, продолжится, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок... читать дальше
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