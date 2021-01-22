Рынок акций РФ, скорее всего, будет снижаться в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций, скорее всего, продолжит снижение на торгах в пятницу на негативном внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"Коррекционное движение в пятницу, вероятно, продолжится, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс Мосбиржи может "выпасть" из диапазона 3400-3500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 3300 пунктов", - пишет эксперт ПСБ.

Среди корпоративных событий пятницы аналитик банка выделяет публикацию операционных результатов за IV квартал 2020 года от "НЛМК", X5 Retail Group и "Распадской".

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