Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3300 пунктам - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может снизиться к уровню 3300 пунктов в ходе коррекции, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон складывается негативный: на четверть процента падают американские фьючерсы, в минусе находятся промышленные и драгоценные металлы, в районе $55,5 за баррель торгуется нефть марки Brent. В четверг индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть выше поддержки 3420 пунктов. В пятницу мы откроемся в минусе, и поддержка не устоит. Так что коррекция имеет все шансы получить продолжение с целью ухода рублевого индикатора рынка в район 3300 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии.

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