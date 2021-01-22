Вероятно преобладание продаж в акциях на рынке РФ в пятницу - BCS Express

Вероятно преобладание снижения котировок акций на российском фондовом рынке на торгах в пятницу, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Индекс Мосбиржи в четверг опустился ниже двухнедельной консолидации при повышенном обороте торгов (122 млрд руб.), констатирует аналитик инвесткомпании. "Сигнал достаточно тревожный и может указывать на перспективы боле глубокой просадки. Ближайшая зона технической поддержки четко просматривается лишь в районе 3300-3320 пунктов. В пятницу на рынке акций могут доминировать распродажные настроения, основная активность продавцов может наблюдаться в наиболее ликвидных "фишках", - пишет Галактионов.

Эксперт BCS Express отмечает, что отставание российского рынка акций от мировых площадок становится более явным. Соотношение долларового индекса РТС к индексу развивающихся стран MSCI Emerging Markets снижается несколько дней подряд и в четверг ускорилось. "На фоне отсутствия новых драйверов для роста санкционная тематика может продолжать оказывать давление на акции российских компаний и курс рубля. Можно предположить, что администрация США не будет откладывать новые санкции в долгий ящик, чтобы четко обозначить свой политический курс. Вероятно, какие-то конкретные действия мы увидим в марте-апреле", - предполагает аналитик инвесткомпании.

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