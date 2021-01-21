Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты компаний и макростатистика:

- Операционные результаты за 4К20 представят "Северсталь" и "АЛРОСА";

- В России выйдет статистика по золотовалютным резервам;

- ЕЦБ объявит решение по процентным ставкам, а лидеры ЕС соберутся на очередной саммит;

- В еврозоне будет опубликован индекс потребительского доверия, в США - статистика по строительству жилья и еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице.

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