Рынок акций РФ начнет торги в четверг, вероятно, с роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, с роста на фоне позитива на мировых площадках, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Техническая картина по индексу Мосбиржи осталась неизменной, считает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов: рынок "зажат" в диапазоне 3420-3520 пунктов. Пока рынок остается внутри этого коридора, лучше не трогать сформированные позиции, а попытаться спекулировать внутри дня, отмечает эксперт.

Перед открытием отечественных торгов акциями американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, поэтому российский рынок начнет торговую сессию в четверг с роста, уверен Антонов.

Аналитик "Алор Брокер" отмечает при этом, что индекс Мосбиржи в среду вырос на 0,7%, но такой результат можно назвать очень слабым на фоне взлета американских индексов на 0,8-2% и обновления ими исторических максимумов. "Причем обороты торгов на отечественном рынке продолжают падают, что также свидетельствует в пользу окончания сил "быков". Скорее всего, просто завершился мощный приток средств на наш рынок как от нерезидентов, так и закрытых в декабре депозитов и полученных годовых бонусов", - пишет Антонов.

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