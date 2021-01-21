Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 3940 пунктов - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 3940 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

Индексы широкого рынка акций S&P 500, индустриальный Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq переписали абсолютные максимумы в среду, констатирует эксперт Михаил Зельцер - в должность официально вступил новый президент США - Джо Байден.

"Оценки предыдущих дней строились исходя из наличия рисков коррекции рынков на фоне факторов роста доходностей долгового сегмента и проблем у фармкомпаний. Пересилил же негатив фискальный драйвер. В четверг фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,4%, курсируя вблизи 3860 пунктов. Тем самым констатируем уверенный прорыв уровня сопротивления 3800 пунктов. Раскрытие технического потенциала подразумевает движение в область 3940 пунктов. А защитным уровнем теперь и выступит планка на 3800 пунктах", - пишет Зельцер.

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