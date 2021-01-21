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21 января 2021 года 09:25
Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 3940 пунктов - BCS Express
Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 3940 пунктов, говорится в комментарии BCS Express. Индексы широкого рынка акций S&P 500, индустриальный Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq переписали абсолютные максимумы в среду, констатирует эксперт Михаил Зельцер - в должность официально вступил новый президент США - Джо Байден. "Оценки предыдущих дней строились исходя из наличия рисков коррекции рынков на фоне факторов роста доходностей долгового сегмента и проблем у фармкомпаний. Пересилил же негатив фискальный драйвер. В четверг фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,4%, курсируя вблизи 3860 пунктов. Тем самым констатируем уверенный прорыв уровня сопротивления 3800 пунктов. Раскрытие технического потенциала подразумевает движение в область 3940 пунктов. А защитным уровнем теперь и выступит планка на 3800 пунктах", - пишет Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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