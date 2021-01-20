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20 января 2021 года 18:27
"Финам" рекомендует покупать акции Роснефти с целью 590,82 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,82 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциальная доходность с учетом будущих дивидендов составляет 19% в перспективе 12 мес. По мнению аналитика "Финама" Ивана Семченкова, "Роснефть" - недооцененный лидер российского нефтегазового сектора. Также эксперт инвесткомпании указал на факторы привлекательности инвестиций в "Роснефть": 1. Большая ресурсная база. Доля капитальных затрат на сегмент "Разведка и добыча" в последние несколько лет составляет более 90%. Крупнейшие запасы компании сконцентрированы в проекте "Восток Ойл", который она планирует развивать с иностранными партнерами. По проекту запасов кластера хватит более чем на 60 лет. Развитие проекта "Восток Ойл" сделает привлекательным для добычи многие месторождения "Роснефти" за Северным полярным кругом, поскольку даст сильнейший импульс развитию Северного морского пути (СМП), полагает аналитик "Финама". У "Роснефти" много запасов, сосредоточенных на арктическом шельфе. 2. Высокие темпы роста и эффективность добычи. "Реализация сырой нефти является основным источником чистой прибыли компании. У "Роснефти" хорошие технологии горизонтального бурения, которые помогают поддерживать добычу на зрелых месторождениях. В 2019 г. пробурено 2923 скважин, из которых 57% были горизонтальными. Основной регион добычи "Роснефти" - Западная Сибирь, это зона многолетнемерзлых пород, бурить которые с поверхности земли - очень трудоемкая и затратная задача. Технологии горизонтального бурения обуславливают высокую маржинальность добычи компании", - отмечает Семченков. 3. Высокие дивиденды. "Роснефть" платит не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, выплаты происходят 2 раза в год. Компания реализует программу обратного выкупа акций с 2018 г. объемом $ 2 млрд, на текущий момент программа реализована на 23,8%. В конце 2020 г. программа обратного выкупа акций была продлена до конца 2021 г. Реализуя программу выкупа, "Роснефть" увеличит благосостояние акционеров за счет снижения числа акций в обращении, что, по мнению эксперта "Финама", сделает одну акцию "Роснефти" дороже при прочих равных. "Акции "Роснефти" торгуются лучше нефтегазового индекса Мосбиржи. Позитивная динамика, на наш взгляд, обусловлена высокой маржинальностью "Роснефти" в сегменте добычи. В конце года акции поддержали новости о продаже 10% проекта "Восток Ойл" сингапурскому трейдеру Trafigura, благодаря чему акции почти сравнялись с широким индексом Мосбиржи", - указывает Семченков. "Роснефть" - крупнейшая в России нефтегазовая компания по объему доказанных запасов и уровню добычи нефти. "Роснефть" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания полного цикла, ведущая деятельность по геологоразведке и добыче нефти и газа, а также переработке, маркетингу и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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