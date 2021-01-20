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20 января 2021 года 17:22
Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 - "Фридом Финанс"
Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 за штуку на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. Эксперт отмечает, что на фоне других крупных банков State Street Corp. выглядит достаточно устойчиво благодаря концентрации на сегменте непроцентных доходов, а также небольшого объема кредитов на балансе компании (8,9% от активов), которые в текущих условиях дают не самый привлекательный процентный доход при одновременном росте кредитных рисков. Финансовые цели у банка к концу 2021 года выглядят, по мнению Суркова, амбициозно. Коэффициент выплат должен составить 80% при росте разводненной прибыли на акцию на 10-15%. Кроме того, менеджмент намерен возобновить обратный выкуп акций, в первом квартале текущего года его объем может составить около $475 млн. "Мы считаем, что состояние бизнеса State Street Corp. обеспечивает потенциал для достижения поставленных его руководством целей. Дивиденды корпорации остались неизменными на уровне $0,52 на обыкновенную акцию, коэффициент достаточности базового акционерного капитала (CET1) - 13,1%.По-нашему мнению, акции обладают потенциалом роста до $87 на горизонте года при развитии базового сценария, и рекомендуем их покупать. В случае реализации "медвежьего" сценария котировка не превысит $74, при развитии "бычьего" способна достичь $95", - пишет аналитик инвесткомпании. При этом Сурков обращает внимание, что в ближайший год финансовый сектор ждет повышенная волатильность. "Мы считаем, что основной риск для акций компании представляют судебные иски, а не спад в экономике, так как у State Street Corp. есть достаточный запас капитала, которого хватит и для выплаты дивидендов, и для покрытия потенциальных убытков", - указывает он. State Street Corp. - одна из крупнейших инвестиционных компаний США с активами под управлением на уровне $3,5 трлн на конец 2020 года, второй старейший из ныне действующих банков США ($38,8 трлн активов в депозитариях) Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-STATE/STREET-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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