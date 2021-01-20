Текущие уровни цен акций РФ умеренно привлекательны для инвестиций с горизонтом в несколько лет - МКБ

Текущие уровни котировок российских акций выглядят умеренно привлекательно для инвесторов с временным горизонтом в несколько лет, считает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.

"Российский рынок исторически считается весьма дешевым, в сравнении с другими EM недооценка российских акций еще сохраняется, однако относительно своих исторических показателей рынок назвать дешевым уже нельзя - текущие мультипликаторы российского рынка акций находятся на максимальных уровнях за последнее десятилетие, - отмечает Поддубский. - Однако во многом эта ситуация обусловлена низким уровнем рублевой доходности альтернативных вложений, ожиданиями улучшения корпоративных прибылей на фоне восстановления цен на нефть и притоком физлиц на рынок".

Даже в текущий кризисный год ожидаемая дивидендная доходность индекса Мосбиржи выше доходностей ОФЗ на коротком участке, обращает внимание эксперт. "На фоне улучшения деловой активности в мире в 2021 году и восстановления нефтяных цен прибыли российских компаний компенсируют значительную часть падения 2020 года, следовательно, в номинальном выражении размер дивидендов в ближайшие два года может заметно увеличиться и превысить даже среднюю доходность корпоративных облигаций по индексу IFX-Cbonds", - пишет он.

Базовый сценарий на 2021 год - продолжение роста котировок акций с сохранением высокой волатильности, считает Поддубский. Большое число значимых факторов риска (неопределенность со сроками карантинных ограничений, санкционные риски) могут способствовать ощутимым коррекционным движениям в течение года, тем не менее, для инвесторов с временным горизонтом в несколько лет текущие уровни по российским бумагам выглядят умеренно привлекательно, полагает эксперт "МКБ Инвестиции".