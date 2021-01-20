Возможен рост котировок акций "Детского мира" до 140-143,50 руб. - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок акций "Детского мира" до уровней 140-143,50 руб., говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Детский мир" в среду представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи группы в IV квартале 2020 года увеличились на 14,4% г/г, до 44,5 млрд руб., а онлайн-сегмента - в 2,2 раза, до 12,7 млрд рублей, отмечает эксперт инвесткомпании. За весь 2020 год общая выручка выросла на 11% г/г, а онлайн-сегмента - в 2,4 раза.

"С технической точки зрения, объемы торгов по бумагам "Детского мира" в последнее время невысоки, но котировки пытаются восстановить утерянные позиции и подошли к важному краткосрочному сопротивлению в 136 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При способности закрепиться выше 136 руб. бумаги вполне могут ускорить рост и продолжить движение к 140-143,50 руб. - в целом технических препятствий для такого развития событий на данный момент нет. Открывать "длинные" позиции у текущих уровней, однако, может оказаться слишком рискованным, так как от важного сопротивления возможен в том числе разворот вниз", - указывает Кожухова.

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