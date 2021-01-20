.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен рост котировок акций "Детского мира" до 140-143,50 руб. - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 января 2021 года 15:50
Возможен рост котировок акций "Детского мира" до 140-143,50 руб. - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок акций "Детского мира" до уровней 140-143,50 руб., говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Детский мир" в среду представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи группы в IV квартале 2020 года увеличились на 14,4% г/г, до 44,5 млрд руб., а онлайн-сегмента - в 2,2 раза, до 12,7 млрд рублей, отмечает эксперт инвесткомпании. За весь 2020 год общая выручка выросла на 11% г/г, а онлайн-сегмента - в 2,4 раза. "С технической точки зрения, объемы торгов по бумагам "Детского мира" в последнее время невысоки, но котировки пытаются восстановить утерянные позиции и подошли к важному краткосрочному сопротивлению в 136 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При способности закрепиться выше 136 руб. бумаги вполне могут ускорить рост и продолжить движение к 140-143,50 руб. - в целом технических препятствий для такого развития событий на данный момент нет. Открывать "длинные" позиции у текущих уровней, однако, может оказаться слишком рискованным, так как от важного сопротивления возможен в том числе разворот вниз", - указывает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 января 2021 года 10:02
Котировки нефти марки Brent могут отступить к уровню $55,2 за баррель в четверг, а затем и к $54,5 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, котировки нефти марки Brent в четверг, вероятно, останутся под давлением и могут отступить к уровню поддержки... читать дальше
.21 января 2021 года 09:45
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты компаний и макростатистика: - Операционные результаты за 4К20 представят "Северсталь" и "АЛРОСА"; - В России выйдет статистика по золотовалютным... читать дальше
.21 января 2021 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных максимумах. Фондовые индексы государств АТР в четверг повышаются. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.21 января 2021 года 09:36
Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг, вероятно, с роста на фоне позитива на мировых площадках, говорится в комментарии "Алор Брокер". Техническая картина по индексу Мосбиржи осталась неизменной, считает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов: рынок "зажат" в диапазоне... читать дальше
.21 января 2021 года 09:25
Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 3940 пунктов, говорится в комментарии BCS Express. Индексы широкого рынка акций S&P 500, индустриальный Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq переписали абсолютные максимумы в среду, констатирует эксперт Михаил Зельцер - в должность официально вступил... читать дальше
.21 января 2021 года 09:15
Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в четверг до 6,10% годовых на фоне продолжения восстановительного роста цен рублевых облигаций, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ в среду снизилась до 6,12% годовых (-2 б.п.), констатирует эксперт... читать дальше
.21 января 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с небольшого повышения, говорится в комментарии BCS Express. "И хотя российские индексы накануне закрылись в плюсе, невыразительная внутридневная динамика по-прежнему свидетельствует об относительной слабости наших индексов. При этом... читать дальше
.20 января 2021 года 19:02
Индекс Мосбиржи в четверг может преодолеть отметку 3500 пунктов, но закрепиться на этом уровне будет сложно, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Индекс Мосбиржи набирает около 1%, но пока ниже своих недельных пиков. За день рынок прибавил около 30 пунктов,... читать дальше
.20 января 2021 года 18:27
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,82 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциальная доходность с учетом будущих дивидендов составляет 19% в перспективе 12 мес. По мнению аналитика "Финама" Ивана Семченкова, "Роснефть" - недооцененный лидер... читать дальше
.20 января 2021 года 17:58
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-листа акций России, добавив акции "Юнипро" и "Ростелекома", убрав бумаги "АЛРОСА", "Норильского никеля", "ММК", "НЛМК" и "префы" Сбербанка, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы поменяли формат подборки наиболее перспективных, на наш... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.