"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Полюса" с целью 19000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции "Полюса" с целью 19000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 15 700 руб., потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 13 800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания "Полюс" в прошлом году продемонстрировала впечатляющие результаты деятельности на фоне роста котировок золота и низкой себестоимости. Корреляция акций компании существенно зависит от стоимости золота. В последнее время просматриваются признаки роста золота на фоне снижения индекса доллара во всем мире", - отмечают аналитики "Финама".

"Несмотря на то, что бумага движется в боковом нисходящем тренде, есть первые признаки на выход из бокового канала, котировки подошли к сильному уровню поддержки, - указывают эксперты. - Открывать позиции стоит при закрепление выше уровня 15 700 руб. с целью 19 000 руб. При покупке на 12% и выставлением стоп заявки на уровне 13 800 руб., риск на портфель составит 1,5%. Соотношение прибыль/риск - 1,7".

ПАО "Полюс" (ранее "Полюс Золото") - российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

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