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20 января 2021 года 14:08
Индекс S&P 500 в среду протестирует область 3820-3825 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 в среду протестирует область 3820-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий отскок от уровня 3750 пунктов, сигнализируя о сохранении силы покупателей. Технические индикаторы дают смешанную картину. В случае уверенного преодоления исторического максимума на уровне 3827 пунктов S&P 500 продолжит восходящее движение в границах равноудаленного канала", - отмечает эксперт инвесткомпании. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. На взгляд аналитика, новостной фон преимущественно спокойный. В центре внимания инвесторов - инаугурация Джо Байдена, который станет 46-м президентом США. В первые часы и дни в должности главы государства Байден планирует отменить ряд указов Дональда Трампа, касающихся политики в отношении климата, иммиграции и ряда других аспектов. "Действительно важными для фондового рынка будут решения, связанные с борьбой против COVID-19, - отмечает Денисламов. - Ожидается, что Байден обяжет граждан носить маски на территории федеральных объектов и установит дополнительные санитарные правила. В первые 100 дней своего срока новый глава государства рассчитывает, что от коронавируса будет привито 100 млн человек. Инвесторы будут наблюдать за тем, насколько успешно будет реализован этот план. При ускорении темпов прививочной кампании эта отметка станет достижимой". Эпидемиологическая ситуация в США постепенно улучшается, что позитивно отражается на настроениях участников рынка. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, снизилось до 123,8 тыс. с исторического максимума 132,5 тыс., достигнутого двумя неделями ранее. Вероятно, пиковые нагрузки на госпитали США остались позади. В ближайшее время волатильность в разрезе секторов и индустрий увеличится в связи с публикацией квартальной отчетности, полагает эксперт "Фридом Финанс". Ожидания инвесторов в целом позитивны, но решающее значение будут иметь прогнозы менеджмента на 2021 год. Также Денисламов обращает внимание на ожидаемый в среду квартальный отчет банка Morgan Stanley (MS). Рынок ожидает рост выручки на 6,7% г/г, до $11,58 млрд, при скорректированной EPS на уровне $1,30 против $1,20 годом ранее. В течение последних лет банк наращивал кредитный портфель, который по состоянию на третий квартал 2020 года составил 16% от баланса. На этом фоне можно ожидать более сильное давление низкой чистой процентной маржи на финансовый результат банка, считает эксперт. "Также в среду результаты представит гигант рынка потребительских товаров The Procter & Gamble Company (PG). Ожидается рост выручки на 5,6%, до $19,27 млрд, при росте скорректированной EPS на 6,4%. В период пандемии повышенный спрос предъявлялся на товары для уборки и гигиеническая продукция. Инвесторов интересует реализация программы сокращения расходов", - отмечает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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