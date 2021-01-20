Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты развивающихся стран в среду продолжают укрепляться, доллар фронтально слабеет к большинству мировых валют. Глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль, сегодня утром за доллар дают около 73,4 рублей. Санкционные риски на данный момент почти игнорируются рынком, тем не менее если администрация Дж. Байдена все же будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным, а в отсутствии "тяжелых" новых санкций российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления", - отмечают эксперты банка.

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