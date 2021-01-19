.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ситуация с Зодским месторождением может негативно повлиять на финрезультаты GeoProMining - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 января 2021 года 20:01
Ситуация с Зодским месторождением может негативно повлиять на финрезультаты GeoProMining - БКС
Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Компания GeoProMining, предположительно, потеряла доступ к значительной части своего ключевого золотого месторождения Зодское, что может негативно сказаться на ее финансовых результатах, считают аналитики БКС. Зодское месторождение с запасами 3,2 млн унций ранее полностью располагалось на территории, подконтрольной Армении, но в результате конфликта в Нагорном Карабахе и принятого мирного соглашения оказалось разделено надвое, производство на части месторождения было заблокировано. В середине декабря GeoProMining сообщила, что продолжает работать на армянской части рудника и перерабатывать добытую там руду. "В настоящий момент идет процесс демаркации границы, и нет информации о статусе и перспективах заблокированной части Зодского месторождения. Не ясно, какая часть рудника останется под контролем компании, сможет ли она продолжить добычу на заблокированной части месторождения и на каких условиях", - отмечают аналитики БКС. Тем временем приостановка добычи золотосодержащей руды и потенциальная потеря части активов могут привести к значительному росту долговой нагрузки и сильно повлиять на финансовые результаты GeoProMining. В случае реализации наихудшего сценария (потеря рудника) могут возникнуть проблемы с рефинансированием долга, считает БКС. В остальных случаях у компании есть достаточно времени для рефинансирования, так как 99% долга приходится на евробонды с погашением в 2024 году. Также у компании неплохой запас прочности, добавляют аналитики. GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена). Контролирующим акционером является Роман Троценко. Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ое ак
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АРМЕНИЯ-GEOPROMINING-МНЕНИЕ
.
19 января 2021 года 18:43
ITI Capital рекомендует сохранять позиции в акциях Occidental Petroleum, Apache, Exxon, Лукойл, Valero Energy и BP
ITI Capital рекомендует сохранять позиции в циклических акциях, главным образом бумагах нефтегазовых компаний, в частности, Occidental Petroleum, Apache Corp., ExxonMobil Inc. , "Лукойл", Valero Energy и BP Plc. В банковском секторе фаворит - Wells Fargo & Co. Другие отраслевые рекомендации... читать дальше
.19 января 2021 года 17:51
Аналитики "Финама" открыли торговую идею "продавать акции Morgan Stanley с целью $64,9 за штуку". Цена входа: $73,65, стоп-приказ: $77,3, отмечается в комментарии инвестбанка. "Начался сезон отчетности, первыми традиционно отчитываются банки. Несмотря на рекордную квартальную прибыль JPMorgan... читать дальше
.19 января 2021 года 17:07
Возможно продолжение укрепления курса рубля к доллару в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции во вторник, пользуясь глобальной слабостью доллара, констатирует ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К... читать дальше
.19 января 2021 года 16:42
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции компании Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной ценой $175,14 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Наша рекомендация по акциям P&G - "покупать", а целевая цена на октябрь 2021 года составляет $175,14, что предполагает потенциал роста... читать дальше
.19 января 2021 года 16:13
Макроэкономическая среда остается благоприятной для рисковых активов по крайней мере до тех пор, пока не будет гарантировано полное восстановление экономики, считает директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. "С точки зрения эпидемиологической обстановки, зима в Северном полушарии... читать дальше
.19 января 2021 года 15:44
Акции "АЛРОСА" привлекательны для покупки в настоящее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" во вторник растут в том числе на фоне новостей о повышении цен на алмазы компанией De Beers. В целом "АЛРОСА" рассчитывает на улучшение... читать дальше
.19 января 2021 года 15:16
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3750-3800 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка скорректировался до уровня 3750... читать дальше
.19 января 2021 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,844 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,29%, стоп-приказ: 0,748 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ПАО "ОГК-2" - крупнейшая российская компания... читать дальше
.19 января 2021 года 13:34
Акции Intel Corp. в течение I полугодия могут вырасти до $66 за штуку, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. По мнению аналитика, в краткосрочной перспективе все еще не исключено снижение - войти в позицию можно сейчас, а при локальных снижениях усредняться. По... читать дальше
.19 января 2021 года 12:42
Фонд FXCN, торгующийся на "Московской бирже", позволяет сделать ставку на повышение котировок крупнейших и наиболее надежных китайских компаний с большим потенциалом роста, отмечается в комментарии Sber CIB. "Хотим обратить внимание на фонд FXCN на Мосбирже, позволяющий сделать ставку на повышение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.