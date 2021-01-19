Рубль в случае новых санкций может ослабеть до 80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль в случае введения новых санкций может ослабеть до 80 руб./$1, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

"Министерство финансов России сообщило, что с 15 января по 4 февраля 2021г возобновит покупку иностранной валюты на рынке. Ежедневный размер покупки составляет 7,1 млрд руб. в день. Таким образом, в среднесрочной перспективе ведомство окажет давление на российский рубль. Кроме этого, на рубль оказывают давление геополитические риски, связанные с арестом Алексея Навального. Представители западных стран уже потребовали от российских властей немедленно освободить политика. На фоне этого риски, связанные с новыми санкциями со стороны запада, возрастают, особенно со стороны новой демократической верхушки США. В связи с вышеперечисленным, мы ждём ослабления рубля в случае новых санкций, тогда валюта может уйти обратно на 80 руб.", - отмечает Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.