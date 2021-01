"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Morgan Stanley

Аналитики "Финама" открыли торговую идею "продавать акции Morgan Stanley с целью $64,9 за штуку". Цена входа: $73,65, стоп-приказ: $77,3, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Начался сезон отчетности, первыми традиционно отчитываются банки. Несмотря на рекордную квартальную прибыль JPMorgan Chase & Co. и оптимистичные показатели Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., акции всех трех банков существенно снизились по итогам торгов пятницы и понедельника. Morgan Stanley публикует отчетность в среду, и есть риски, что она будет воспринята рынком аналогично, особенно на фоне тревожных звоночков, что Калифорния отзывает некоторые партии вакцины от Moderna Inc. из-за возникших аллергических реакций у пациентов", - пишут эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, актив торгуется в восходящем тренде, формируя диапазон пониженной волатильности в течение последней недели. Рекомендуем открывать короткие позиции на пробое поддержи. При таком входе при открытии позиции на 10,09% от портфеля риск по нему составит 0,5%", - указывают аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.