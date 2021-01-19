Макроэкономическая среда пока остается благоприятной для рисковых активов - Julius Baer

Макроэкономическая среда остается благоприятной для рисковых активов по крайней мере до тех пор, пока не будет гарантировано полное восстановление экономики, считает директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон.

"С точки зрения эпидемиологической обстановки, зима в Северном полушарии выдалась более сложной, чем ожидалось. Выявлен новый штамм вируса, который считается еще более заразным, хотя и не более опасным. Это еще больше усложняет задачу правительств в плане защиты систем здравоохранения. Некоторые страны, особенно в Европе, вновь ввели карантин или комендантский час. Любопытно, что рынки с исключительным равнодушием относятся к изменениям кривой заболеваемости. Судя по всему, перспектива достижения коллективного иммунитета, который в странах с самыми быстрыми темпами вакцинации может выработаться уже к середине 2021 года, побуждает инвесторов искать иные признаки экономической нормализации помимо спадов в кривой заболеваемости", - пишет Бонзон.

Следует признать, считает эксперт, что в краткосрочной перспективе валовой внутренний продукт (ВВП) снова сократится, но эффект будет относительно небольшим, поскольку активность в наиболее пострадавших отраслях уже и так минимальная. "По определению, когда активность сектора минимальна, его потенциальный отрицательный вклад в ВВП также близок к нулю. С другой стороны, правительства видят в этом возможность для расширения мер бюджетной поддержки, а центральные банки, которые теперь предпочитают дождаться инфляции, прежде чем менять курс, имеют еще меньше оснований подвергать сомнению свою мягкую политику", - отмечает Бонзон.

Таким образом, констатирует эксперт Julius, макроэкономическая среда остается благоприятной для рисковых активов - по крайней мере до тех пор, пока не будет гарантировано полное восстановление экономики. "Вторым следствием новых карантинных мер является то, что домохозяйства будут и дальше наращивать свои вынужденные сбережения, не имея возможности тратить доходы привычным образом. Поэтому мы наблюдаем укрепление балансовых показателей в частном секторе, особенно в домохозяйствах и компаниях из отраслей, на которых пандемия особо не отразилась. Кроме того, наблюдается положительный эффект благосостояния благодаря восстановлению финансовых активов и сильным рынкам жилой недвижимости. В результате сектор услуг должен пережить временный бум потребления, когда вирус наконец удастся взять под контроль, то есть со второго или, скорее всего, с третьего квартала текущего года", - пишет Бонзон.

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