Потенциал для дальнейшего укрепления рубля сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал для дальнейшего укрепления рубля сохраняется при отсутствии роста геополитических рисков, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты развивающихся стран во вторник утром частично восстанавливают позиции после снижения понедельника. Курс доллара опустился до 73,8 руб./$1. Помимо глобального фона для рубля важным фактором остаются политические новости. Пока реакция на задержание Навального в Москве была минимальной, но санкционные риски увеличиваются, что делает рублевые активы менее привлекательными в сравнении с активами других развивающихся рынков. Тем не менее, сезонность первого квартала продолжит поддерживать рубль, поэтому в отсутствии реализации геополитических рисков сохранится потенциал для дальнейшего укрепления", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.