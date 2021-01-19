Фонд FXCN - ставка на крупнейшие компании Китая - Sber CIB

Фонд FXCN, торгующийся на "Московской бирже", позволяет сделать ставку на повышение котировок крупнейших и наиболее надежных китайских компаний с большим потенциалом роста, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Хотим обратить внимание на фонд FXCN на Мосбирже, позволяющий сделать ставку на повышение котировок крупнейших и наиболее надежных китайских компаний с большим потенциалом роста. Особенность этого фонда в том, что при ослаблении рубля инвестор автоматически выигрывает на разнице курсов. Кроме того, все полученные дивиденды реинвестируются в базовый актив (индекс)", - указывают эксперты Sber CIB.

Аналитики также отмечают, что в понедельник в Китае была опубликована хорошая макростатистика. Китайская экономика выросла на 2,3% по итогам 2020 года. Таким образом, результат КНР, вероятно, можно назвать лучшим среди крупнейших экономик мира. Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП США в 2021 году сократился на 3,6%, еврозоны - на 7,4%, мировой ВВП - на 4,3%. "В ответ на распространение коронавируса Китай одним из первых ввёл жесткие ограничения в начале прошлого года. Карантинные меры помогли улучшить ситуацию, поэтому китайская экономика начала восстанавливаться уже в апреле, когда весь мир только начал сворачивать деловую активность", - пишут эксперты инвестбанка.

Вероятно, китайская экономика продолжит расти и в текущем году, считают аналитики Sber CIB. Аналитическое агентство Gavekal прогнозирует, что развитые страны, Россия и Китай могут быть обеспечены вакцинами в достаточных объёмах уже в 2К21. Это означает, что в этих странах коллективный иммунитет может появиться уже в конце текущего года, что позитивно повлияет на их экономическую активность, отмечается в комментарии.

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