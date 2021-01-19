Евро к доллару, скорее всего, будет торговаться ближе к уровню 1,2 на текущей неделе - ПСБ

Евро, скорее всего, будет торговаться ближе к уровню 1,2 по отношению к доллару США на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На текущей неделе ожидаем сохранения парой евро/доллар позиций в нижней части диапазона 1,2-1,25. Инвесторы продолжат следить за ситуацией с коронавирусом и локдаунами в Европе. Также важными факторами станут заседание ЕЦБ и публикация предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США", - отмечают аналитики ПСБ.

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