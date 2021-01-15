Рост цен на газ в Азии и Европе делает привлекательными бумаги НОВАТЭКа и Газпрома - ITI Capital

Рост цен на газ в Азии и Европе делает привлекательными бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпрома", отмечается в комментарии главного аналитика ITI Capital Станислава Юдина.

На взгляд эксперта, "Газпром" станет основным бенефициаром тренда: "Среднее значение цен TTF формируются на уровне $264 за тыс. кубометров, тогда как в консервативный бюджет Газпрома на 2021г заложено $170 за тыс. кубов. Помимо благоприятной конъюнктуры 1К20, среднесрочный стратегический эффект может быть более значимым. Высокая волатильность цен и объемов европейских поставок СПГ в 2020г может увеличить объем закупок европейскими клиентами газа у Газпрома, который начинает отыгрывать утраченные в 2020г позиции по основному экспортному направлению - европейскому".

Поставки "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 1 - 15 января 2021г выросли на 41,5% г/г. "Газпром" выплатил ?15,24/акция (7% дивдоходность) за 2019г. Хотя за 2020г дивиденд может снизиться в два раза, в результате восстановления прибыли в 2021г вслед за ценами на газ доходность может подняться выше 2019г, полагает эксперт инвесткомпании.

"Cпотовые цены СПГ находятся выше $1100 за тыс. кубометров, что в три-четыре раза превосходит европейские, - констатирует Юдин. - Ожидания продолжения восстановления экономики, необычно холодный сезон в Азии способствовали росту цен. Спотовые цены на СПГ в Азии снова стали превышать цены в Европе, несмотря на то, что складывающийся единый газовый рынок, обусловленный перетоками объемов СПГ между регионами, призван нейтрализовать географические премии. Спотовые цены на газ в Европе 12 января выросли сразу на 18%, превзойдя $300 за тыс. кубометров и далее продолжили расти. Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") выросла до $335 за тыс. кубометров. С начала года цена на газ прибавила почти 40%. Достигнутый показатель является максимальным значением с 27 сентября 2018г. В Испании, которая оказалась во власти снегопадов, цены на газ в начале января на хабе PVB за несколько дней взлетели до $646 за 1 тыс. кубометров".

"НОВАТЭК" планирует воспользоваться скачком спотовых цен на СПГ в Азии. Компания начнет в феврале 2021г сверхраннюю проводку танкеров СПГ по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледоколов Росатома. "НОВАТЭК" отправил по восточному направлению Севморпути около 2,54 млн т СПГ в 2020г против 1,2 млн т в 2019г. По планам компании, в 2021г число рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020г, отмечает Юдин.

"Свободного газа у "НОВАТЭКа" немного, учитывая, что более трех четвертей контрактов в секторе обычно имеют долгосрочную природу. Более того, цены в контрактах традиционно привязаны к нефтяным котировкам. Учитывая сверхпривлекательную ситуацию с ценами на СПГ в Азии, "НОВАТЭК" может перенаправлять в Азию часть партий из Европы с разрешения клиентов, которые могут косвенно поучаствовать в азиатских поставках. Клиенты вместо этого могут купить газ у "Газпрома", который, таким образом, может стать основным бенефициаром роста цен на газ", - полагает аналитик ITI Capital.

Прошлый 2020г прошел под знаком падения экспортных объемов "Газпрома" по европейскому направлению и неопределенности с завершением строительства Северного потока 2. Ситуация с ценами на СПГ может стать катализатором процессов в пользу "Газпрома", считает Юдин.

"Цены на газ в Европе были крайне волатильными не только по объективным кризисным причинам. Уязвимость европейского рынка газа в 2020г проявилась в преобладании краткосрочных спотовых индексов при ценообразовании контрактов и возросшей значимостью СПГ для европейского рынка", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Объемы поставок СПГ в Европу с начала 2020г выросли, вытесняя "Газпром" с рынка. Весной, когда цены упали ниже, производители СПГ продолжали приводить на рынок рекордные объемы. И лишь когда цены перестали покрывать операционные издержки, СПГ покинул европейский рынок. В 4К20 большая часть поставок СПГ была переориентирована на рынок Азии, напоминает Юдин.

По мнению аналитика, подобная волатильность вряд ли интересна европейским регуляторам с точки зрения предсказуемости и долгосрочного развития. Пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен 14 января сообщил, что работы по прокладке трубы Северный поток 2 в датских водах планируется возобновить 15 января.

Поставки Газпрома в страны дальнего зарубежья за 1 - 15 января 2021г выросли на 41,5% г/г до 9,1 млрд куб. м газа. Закупку газа увеличивают Германия (+32%), Италия (+140%), Турция (+9%), Австрия (+12%), Франция (на 51,6%), Нидерланды (на 21,2%), Польша (на 63%). Спрос на газ компании из газотранспортной системы России также растет на 15% г/г на фоне абсолютного минимума средней температура воздуха на территории страны, констатирует аналитик ITI Capital.

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