Целевой уровень для индекса Мосбиржи на понедельник - 3520-3550 пунктов - "Фридом Финанс"

Целевым уровнем для индекса Мосбиржи на понедельник является диапазон 3520-3550 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Зарубежные фондовые рынки завершают неделю снижением. Пакет экономической помощь, объявленный накануне Джо Байденом ($1,9 трлн), вдвое превысил ожидания рынка, однако остался без деталей. Днем пришли данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже ожиданий: в декабре товарооборот сократился на 0,7% против 0,2%, заложенных в прогнозы. В итоге основные индексы США и Европы теряют до 1%. В Азии крупнейшие площадки ведут себя неоднородно, показывая динамику от -2% до 0,3%", - комментирует эксперт.

Нефть корректируется на 1,7% после роста на 0,6% накануне. Цена Brent опустилась в коридор $55,4-56,5/барр. Поводом для консолидации, по мнению Емельянова, стали сообщения о частичных локдаунах в Китае.

"Ситуация напоминает то, как развивались события в конце лета и начале осени. Нефть на волне коррекции может вновь пойти к отметке $50 и ниже, но пока восходящий тренд преобладает. В начале следующей недели может быть попытка пробиться выше $58 за баррель", - полагает аналитик инвесткомпании.

Индекс РТС, сумев закрыться в четверг выше 1500 пунктов впервые с прошлого февраля, в пятницу демонстрирует снижение в пределах 1%. Это первая отрицательная сессия с начала года. Предыдущие 9 торговых дней рынок либо рос либо оставался на достигнутых значениях. "Нынешняя коррекция не обещает разворота тренда. Уже в первой половине следующей недели мы можем увидеть подъем в верхнюю часть диапазона 1500-1550 пунктов". - прогнозирует Емельянов.

"Рублевый индекс Мосбиржи тоже в просадке, однако он снижается чуть умереннее (до -0,5%) на фоне роста доллара и евро против российской валюты, - указывает эксперт "Фридом Финанс". - На этой неделе данный индикатор показывал неровную динамику. Активный рост до 2,5% перемежался падениями в пределах 0,6%. В итоге на каждой из пяти сессий рынок поднимался выше планки 3500 пунктов и всякий раз откатывался обратно. В понедельник наиболее вероятным видится новая волна роста. Может быть поставлен очередной исторический максимум в коридоре значений 3520-3550 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.