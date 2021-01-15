Евро, скорее всего, останется в диапазоне 1,20-1,25 в 2021г - ПСБ

Евро, скорее всего, сохранит диапазон торгов 1,20-1,25 по отношению к доллару в 2021 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Приток капитала в Европу на фоне достаточно успешно проведенного в ноябре жесткого карантинного периода, позволил паре EUR/USD перейти в зону 1,20-1,25, констатируют аналитики банка.

Снятие неопределенности по Brexit также оказало позитивное влияние - хотя полноценное соглашение так и не достигнуто, большая часть разногласий по факту уже снята, что позволяет рассчитывать на спокойный процесс выхода Великобритании, отмечают в ПСБ.

"По нашим оценкам, зона 1,20-1,25 для пары евро/доллар сохранит актуальность в 2021 году ввиду более слабого состояния экономики еврозоны и ожидания повышения долларовых ставок. Однако не исключаем попыток пары пойти выше в середине года на фоне сохранения позитивных настроений и большого навеса долларовой ликвидности", - прогнозируют эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.