BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Детского мира, НЛМК и X5

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции "Детского мира", "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

В среду, 20 января, "Детский мир" представит операционные отчет за IV квартал 2020 года. В результатах ритейлера ясно прослеживается сезонность, и IV квартал обещает быть традиционно самым сильным в году, отмечает эксперт инвесткомпании Константин Карпов. Большое внимание инвесторы сейчас уделяют онлайн-каналу продаж, выручка от которого в III квартале выросла в 2,4 раза.

"Последние несколько недель котировки "Детского мира" находятся под давлением после завершения выкупа 25% акций у миноритарных акционеров инвестиционной компанией Altus Capital. На новостях о добровольном предложении бумаги подскочили на 20% в конце ноября. В конце декабря "Детский мир" выплатил промежуточные дивиденды в размере 5 руб. на акцию, что также оказало влияние на динамику котировок", - указывает аналитик.

"По сравнению с ценой приобретения акций компанией Altus котировки сейчас на 18% ниже. Бумаги опустились к отметке 131 руб. После пробоя этого уровня в ноябре последовала закономерная проверка его в качестве поддержки. Техническая картина указывает на активизацию покупателей в ожидании хороших операционных показателей. Если развернуть краткосрочный тренд не удастся от 131 руб., следующая сильная поддержка располагается вблизи отметки 126 руб. Среднесрочной целью по-прежнему остается цена добровольного предложения - 160 руб. Ускорить подъем может возврат выше 135 руб." - отмечает Карпов.

X5 Retail Group первым из торговых сетей представит операционные результаты за IV квартал 2020 г. "Учитывая рост сети и инфляционную динамику, увеличение выручки может ускориться с 15,4% г/г, которое наблюдалось в III квартале 2020 года. Судя по предварительным итогам продаж сети-конкурента "Магнита" в праздничный период, возможно некоторое сокращение трафика на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В III квартале 2020 года трафик снизился на 1,8% г/г. Если показатель окажется лучше, акции могут продемонстрировать оптимистичную динамику", - указывает эксперт BCS Express.

Как и у других представителей розничной торговли в фокусе инвесторов может оказаться онлайн-сегмент бизнеса X5 Retail. В III кв. данный сегмент показал рост более чем на 200% г/г. "Вполне можно ожидать улучшения результата на фоне расширении географии оказания услуг и специфики покупок россиян в праздничный период. Онлайн-сегмент компании представляет особенный интерес: после IPO Ozon в X5 сообщили, что не исключают размещения своих онлайн-сервисов по доставке еды в неопределенном будущем. Речь может идти о проектах "5Post", "Около", "Перекресток впрок". Как и маркетплейс, это довольно "горячее" направление среди инвестиционного сообщества. В компании считают, что стоимость онлайн-бизнеса может составить до $3 млрд, а это почти треть от текущей капитализации всей группы", - пишет Карпов в комментарии инвесткомпании.

"С технической точки зрения, у акций X5 Retail не все гладко. Бумаги с октября месяца после обновления исторических максимумов перешли к коррекции, а с ноября, по сути, лежат в боковике. Правда, за этот период из стоимости GDR вышло 76 руб. дивидендов. Последняя волна снижения вновь вернула котировки к нижней границе долгосрочного восходящего канала. На графике рисуется не то "голова и плечи", не то "бриллиант". Обе фигуры считаются разворотными и не внушают оптимизма. Для перестраховки можно дождаться пробоя границы канала и возврата бумаги к поддержке 2600 руб., после чего перейти к осторожным покупкам", - указывает аналитик BCS Express.

При этом эксперт отмечает, что нормы теханализа не являются строгими, и сильный операционный отчет вполне может вернуть бумагу выше сопротивления 2900 руб. Среднесрочной целью выступит обновление исторического максимума вблизи 3100 руб.

"НЛМК" 22 января опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 года. "Судя по динамике цен на сталь, со спросом у "НЛМК" в последнем квартале года проблем не было. Экспортные цены на горячекатаный прокат из стран СНГ выросли на 2,6-5% с конца декабря до $770-790 за тонну на условиях FOB Черное море. На этой неделе стало известно о повышении внутренних цен на сталь "ММК" сразу на 32%, до $760 за тонну. Подъем цен на сталь продолжается с минимумов весны 2020 года, когда конъюнктура резко ухудшилась из-за коронавируса. Рост цен на стальную продукцию спровоцирован увеличением спроса со стороны Китая", - отмечает Карпов.

В III квартале 2020 г. "НЛМК" нарастила производство стали на 3% г/г. Продажи выросли на 11% г/г. При этом в ноябре стало известно о мировом соглашении по судебному иску американской дочки "НЛМК" к правительству США о неправомерности ввозных пошлин на слябы. В итоге российские поставки выведены из-под действия пошлин, а правительство возместит большую часть уже уплаченных средств. Предполагается, обращает внимание эксперт BCS Express, что соглашение существенным образом повысит загрузку производственных мощностей компании.

"Акции компании торгуются вблизи исторических максимумов. То есть рост цен на сталь и ожидание повышение производства и продаж стальной продукции частично заложено в цены. Не смогли переломить тенденцию даже предложения ФАС России о введении экспортных пошлин на сталь из-за жалоб застройщиков, которые объясняют рост цен на новые постройки подорожанием арматуры, - пишет Карпов. - Сильный отчет может привести к обновлению исторического максимумов. Внимание инвесторов может быть сфокусировано на деталях. В базовом сценарии ожидается позитивная реакция рынка. Не исключено достижение верхней границы предполагаемого восходящего канала в районе 235 руб."

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