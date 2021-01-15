Индекс S&P 500 в пятницу скорректируется вниз до уровня 3765-3770 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в пятницу скорректируется вниз до уровня 3765-3770 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. В ходе вчерашней сессии индекс широкого рынка протестировал максимум и скорректировался. Появился риск формирования паттерна "двойная вершина", который будет располагать к коррекции. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что ограничивает перспективы роста". - указывает эксперт инвесткомпании Михаил Денисламов.

Также аналитик отмечает, что мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Избранный президент Джо Байден представил пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн, который будет финансироваться за счет увеличения госдолга. Основная часть этой суммы будет направлена на помощь домохозяйствам, в том числе через прямые выплаты американцам в размере $1400. Около $400 млрд предполагается выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации. В феврале Байден представит дополнение к анонсированному плану, который будет включать инфраструктурные расходы.

"Впрочем, инвесторов все это не слишком воодушевило: фьючерсы на S&P 500 демонстрируют небольшое снижение. Отчасти это связано с тем, что представленная программа практически совпала с ожиданиями участников рынка, которые при этом хотели бы услышать больше подробностей про инфраструктурные расходы. Тем не менее, фискальные стимулы будут оставаться важным фактором поддержки оптимизма", - полагает Деисламов.

Масштаб монетарных стимулов, по мнению аналитика, начнет уменьшаться еще не скоро. Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг повторил, что ставки не будут повышены в течение длительного времени. Первое повышение по-прежнему ожидается в 2023 году. Пауэлл отметил, что Федрезерв начнет сигнализировать о планах по уменьшению программы покупки активов заблаговременно.

Эксперт "Фридом Финанс" напоминает, что в пятницу будут опубликованы данные по объему розничных продаж за декабрь. Ожидается снижение на 0,2% м/м после падения на 1,1% в ноябре, что связано с сохранением ряда карантинных мер в США, ограничивающих, в частности, работу сферы общепита. Данные за январь должны будут отразить эффект прямых выплат населению в конце декабря.

Также в пятницу отчет за прошедший квартал представит JPMorgan Chase & Co. "Прибыль на акцию, согласно общерыночным ожиданиям, должна повыситься на 3,89% г/г, до $2,67, а выручка непроцентного сегмента банка увеличится примерно на 20% год к году. Столь стремительный рост будет обусловлен повышенной операционной активностью в инвестиционном банкинге и трейдинге. Чистая процентная маржа банка, согласно прогнозам, достигла плато в третьем квартале, поэтому в отчете за четвертый вероятен разворот тренда на фоне растущей доходности 10-летних государственных облигаций США", - указывает Денисламов.

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