Рынок акций достиг исторических максимумов, пора присмотреться к бондам - BCS Express

Рынок акций достиг новых исторических максимумов, и некоторые инвесторы начинают проявлять интерес к защитным активам, опасаясь коррекции. Однако отказ от акций в пользу облигаций может стать как хорошей защитной стратегией, так и причиной недополученной прибыли, говорится в аналитическом материале BCS Express.
"Для долгосрочных инвесторов лишняя перетасовка активов в портфеле может оказаться неэффективной, - предупреждает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - А вот те, чья стратегия, риск-профиль и психологический настрой предполагают более активную торговлю, могут обратить внимание на список корпоративных облигаций, чтобы переждать период возможной коррекции. Перечень облигаций разбит на несколько категорий, в зависимости от отношения инвесторов к риску. В первую группу вошли наиболее надежные и ликвидные облигации с наиболее высоким кредитным качеством по российской шкале".
Рейтинговая категория АА и ААА:
|Дюрация до 1 года
|
|Выпуск
|Доходность
|ВЭБ ПБО1Р9
|4,6%
|ВЭБ 1Р-12
|5,3%
|Росбанк2Р4
|5,1%
|СберБ БО37
|4,2%
|ПочтаРБ1Р2
|4,9%
|Дюрация 1-2 года
|
|Выпуск
|Доходность
|СберSb18R
|5,0%
|Татнфт1P1
|5,0%
|Росбанк2Р8
|5,6%
|ФолксвБ1Р3
|5,4%
|ТойотБ1Р3
|5,5%
Во вторую группу включены более доходные бумаги эмитентов с кредитными рейтингами от А- до А+
|Дюрация до 1 года
|
|Выпуск
|Доходность
|ПИК БО-ПО7
|5,2%
|РЕСОЛизБП4
|5,5%
|КАМАЗБОП3
|5,8%
|Систем1Р9
|6,1%
|ТМК БО-6
|6,1%
|Дюрация 1-2 года
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|Выпуск
|Доходность
|ПИК БО-ПО3
|6,4%
|РЕСОЛизБП3
|6,3%
|ЛСР БО 1Р3
|6,3%
|Систем1Р10
|6,2%
|Детмир БО5
|6,1%
"Мы не приводим бумаги из более низких рейтинговых категорий, поскольку риски неблагоприятных событий по этим облигациям выше, и их сложно назвать защитным инструментом. При формировании портфеля не забывайте оценивать комиссионные расходы. Также следует помнить, что с 1 января 2021г были отменены налоговые льготы по корпоративным облигациям, и купонный доход по ним облагается налогом в полном объеме", - указывает Галактионов.
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