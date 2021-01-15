Рынок акций достиг исторических максимумов, пора присмотреться к бондам - BCS Express

Дюрация до 1 года Выпуск Доходность ВЭБ ПБО1Р9 4,6% ВЭБ 1Р-12 5,3% Росбанк2Р4 5,1% СберБ БО37 4,2% ПочтаРБ1Р2 4,9% Дюрация 1-2 года Выпуск Доходность СберSb18R 5,0% Татнфт1P1 5,0% Росбанк2Р8 5,6% ФолксвБ1Р3 5,4% ТойотБ1Р3 5,5%

Дюрация до 1 года Выпуск Доходность ПИК БО-ПО7 5,2% РЕСОЛизБП4 5,5% КАМАЗБОП3 5,8% Систем1Р9 6,1% ТМК БО-6 6,1% Дюрация 1-2 года Выпуск Доходность ПИК БО-ПО3 6,4% РЕСОЛизБП3 6,3% ЛСР БО 1Р3 6,3% Систем1Р10 6,2% Детмир БО5 6,1%

Рынок акций достиг новых исторических максимумов, и некоторые инвесторы начинают проявлять интерес к защитным активам, опасаясь коррекции. Однако отказ от акций в пользу облигаций может стать как хорошей защитной стратегией, так и причиной недополученной прибыли, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Для долгосрочных инвесторов лишняя перетасовка активов в портфеле может оказаться неэффективной, - предупреждает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - А вот те, чья стратегия, риск-профиль и психологический настрой предполагают более активную торговлю, могут обратить внимание на список корпоративных облигаций, чтобы переждать период возможной коррекции. Перечень облигаций разбит на несколько категорий, в зависимости от отношения инвесторов к риску. В первую группу вошли наиболее надежные и ликвидные облигации с наиболее высоким кредитным качеством по российской шкале". Рейтинговая категория АА и ААА:Во вторую группу включены более доходные бумаги эмитентов с кредитными рейтингами от А- до А+"Мы не приводим бумаги из более низких рейтинговых категорий, поскольку риски неблагоприятных событий по этим облигациям выше, и их сложно назвать защитным инструментом. При формировании портфеля не забывайте оценивать комиссионные расходы. Также следует помнить, что с 1 января 2021г были отменены налоговые льготы по корпоративным облигациям, и купонный доход по ним облагается налогом в полном объеме", - указывает Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.