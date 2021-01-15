"Финам" открыл торговую идею: покупать фьючерс на USD/RUB с целью 74 900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать фьючерс на USD/RUB (SIH1) с целью 74 900 руб." с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: 73 450 руб., потенциальная доходность: 1,97%, стоп-приказ: 73150 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Минфин ожидаемо переходит к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Стоит отметить, что объем поступлений долларов в страну не увеличился пропорционально росту курса базового актива (нефти) из-за сокращения объемов добычи согласно сделке ОПЕК+. Учитывая этот факт, мы ожидаем вероятного повышения курса доллара от сильного уровня поддержки в 73 рубля. Близкий стоп на случай более сильного фундаментального анализа в нефти и выхода её на уровень 58 долл. США за баррель", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется в боковом тренде, у своей локальной поддержки. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на этом уровне, даже на чуть более глубокой просадке, для лучшего соотношения риск/доход. При покупке на 122% от портфеля и выставлении стоп заявки на 73150 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск - 4,83. Сейчас стоп близкий, и амплитуду колебаний можно постепенно увеличивать", - указывают аналитики инвесткомпании.

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