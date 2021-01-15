.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Равновесный курс рубля при цене нефти $55/барр. составляет 68 руб./$1 - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 января 2021 года 12:42
Равновесный курс рубля при цене нефти $55/барр. составляет 68 руб./$1 - Райффайзенбанк
По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, равновесный курс рубля при цене нефти $55 за баррель Brent составляет 68 руб./$1, таким образом, в данное время курс содержит премию в размере минимум 6 руб. за ожидаемые санкции, говорится в комментарии банка. "Взлет цен на нефть (+10% за последние 15 торговых дней, до $56/барр. Brent), последовавший за решением ОПЕК+, был проигнорирован курсом рубля, который остается около 73,5 руб./$1, хотя и проявляет высокую волатильность - внутридневные колебания часто достигают 1 руб. (при этом на уровне 73 руб./$1 появляется большой интерес на покупку доллара, на уровне 74,75 руб./$1 - на его продажу)", - отмечает эксперт банка Денис Порывай. По оценкам аналитика, равновесный курс рубля при нефти $55/барр. Brent (если бы нефть в среднем сохранялась на этом уровне в следующие 12М) составляет 68 руб./$1. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что сейчас в курсе присутствует премия в размере минимум 6 руб., - указывает Порывай. - Она обусловлена высоким вывозом капитала частным сектором вследствие неблагоприятного инвестиционного климата, низких рублевых ставок и ожидания ужесточения санкционного режима (участники рынка уверены, что новый политический расклад в США приведет к новым санкциям, вопрос лишь в их жесткости). По нашим оценкам, реализация риска жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) может создать дополнительный отток капитала 70-100 млрд долл. за год, что транслируется в премию курса рубля 10-15 руб. к его равновесному уровню". На взгляд эксперта Райффайзенбанка, не способствуют укреплению рубля и объявленные Минфином покупки валюты (в рамках реализации бюджетного правила при цене на нефть выше базового уровня $43,3/барр. Urals). С 15 января по 4 февраля планируется направить на покупку валюты 106,3 млрд руб. Этот объем, скорее всего, нивелирует значительную часть позитивного эффекта от продажи валюты экспортерами для уплаты налогов в конце месяца, полагает Порывай. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
.
15 января 2021 года 18:42
Целевым уровнем для индекса Мосбиржи на понедельник является диапазон 3520-3550 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Зарубежные фондовые рынки завершают неделю снижением. Пакет экономической помощь, объявленный накануне Джо Байденом ($1,9 трлн), вдвое... читать дальше
.15 января 2021 года 17:46
Евро, скорее всего, сохранит диапазон торгов 1,20-1,25 по отношению к доллару в 2021 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Приток капитала в Европу на фоне достаточно успешно проведенного в ноябре жесткого карантинного периода, позволил паре EUR/USD перейти в зону 1,20-1,25, констатируют... читать дальше
.15 января 2021 года 17:16
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции "Детского мира", "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. В среду, 20 января, "Детский мир" представит операционные отчет за IV... читать дальше
.15 января 2021 года 16:30
Отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики котировок нефти марки Brent, говорится в комментарии BCS Express. "Нефтяной рынок вслед за другими площадками снимает в пятницу перекупленность, образовавшуюся в результате мощного роста предыдущих недель. На фоне... читать дальше
.15 января 2021 года 16:02
Котировки акций "Газпром нефти" обладают потенциалом среднесрочного роста к уровням 355-366 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги "Газпром нефти" к середине торговой сессии в пятницу подорожали на 0,78%, констатирует эксперт. "С технической точки... читать дальше
.15 января 2021 года 15:35
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Bank of America Corp., Goldman Sachs Group и Netflix Inc. на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших американских банков - Bank of America - представит квартальную отчетность во вторник, до открытия... читать дальше
.15 января 2021 года 14:37
Индекс S&P 500 в пятницу скорректируется вниз до уровня 3765-3770 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. В ходе вчерашней сессии индекс широкого рынка протестировал максимум и скорректировался. Появился риск... читать дальше
.15 января 2021 года 13:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: $37,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ultra Clean Holdings, Inc. является... читать дальше
.15 января 2021 года 12:24
Краткосрочные риски для цены на нефть по-прежнему остаются на довольно высоком уровне из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева. "Во многих ключевых странах продолжают действовать жесткие карантинные меры,... читать дальше
.15 января 2021 года 11:24
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев", открытую 22 декабря 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании. Доходность по идее составила 11,5% менее чем за месяц. "14... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.