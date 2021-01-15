Равновесный курс рубля при цене нефти $55/барр. составляет 68 руб./$1 - Райффайзенбанк

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, равновесный курс рубля при цене нефти $55 за баррель Brent составляет 68 руб./$1, таким образом, в данное время курс содержит премию в размере минимум 6 руб. за ожидаемые санкции, говорится в комментарии банка.

"Взлет цен на нефть (+10% за последние 15 торговых дней, до $56/барр. Brent), последовавший за решением ОПЕК+, был проигнорирован курсом рубля, который остается около 73,5 руб./$1, хотя и проявляет высокую волатильность - внутридневные колебания часто достигают 1 руб. (при этом на уровне 73 руб./$1 появляется большой интерес на покупку доллара, на уровне 74,75 руб./$1 - на его продажу)", - отмечает эксперт банка Денис Порывай.

По оценкам аналитика, равновесный курс рубля при нефти $55/барр. Brent (если бы нефть в среднем сохранялась на этом уровне в следующие 12М) составляет 68 руб./$1. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что сейчас в курсе присутствует премия в размере минимум 6 руб., - указывает Порывай. - Она обусловлена высоким вывозом капитала частным сектором вследствие неблагоприятного инвестиционного климата, низких рублевых ставок и ожидания ужесточения санкционного режима (участники рынка уверены, что новый политический расклад в США приведет к новым санкциям, вопрос лишь в их жесткости). По нашим оценкам, реализация риска жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) может создать дополнительный отток капитала 70-100 млрд долл. за год, что транслируется в премию курса рубля 10-15 руб. к его равновесному уровню".

На взгляд эксперта Райффайзенбанка, не способствуют укреплению рубля и объявленные Минфином покупки валюты (в рамках реализации бюджетного правила при цене на нефть выше базового уровня $43,3/барр. Urals). С 15 января по 4 февраля планируется направить на покупку валюты 106,3 млрд руб. Этот объем, скорее всего, нивелирует значительную часть позитивного эффекта от продажи валюты экспортерами для уплаты налогов в конце месяца, полагает Порывай.

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