BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $68

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев", открытую 22 декабря 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Доходность по идее составила 11,5% менее чем за месяц.

"14 января 2021 года котировки превысили цель $68, добравшись до $69,3. Драйверы в бумаге остаются в плане вероятного возобновления обратного выкупа. Предстоящая смена главы компании также может пойти на пользу котировкам. Тем не менее, бумага показала неплохой рост за короткий период и после выхода отчета в пятницу может исчерпать краткосрочные драйверы", - пишут аналитики BCS Express.

Долгосрочный взгляд на акции Citigroup остается умеренно позитивным, отмечают эксперты, и инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок.

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