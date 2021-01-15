Котировки нефти, вероятно, продолжат снижение к уровню $50/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат снижение к нижней границе диапазона $50-55 за баррель, реагируя на ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent продолжают оставаться под давлением, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова: ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и ожидания новых локдаунов нивелировали сильные статданные по импорту КНР и новый план экономических стимулов США Дж. Байдена в 1,9 трлн долларов.

"Общерыночная эйфория на ожиданиях "вертолетных" денег довольно сильна, но дневной рост числа заболевших в Китае до максимумов за более чем 10 месяцев несомненно вызывает беспокойство. Хотя совокупное число заболевших в стране находится заметно ниже пиков начала 2020 года, опасения новой волны вируса закономерно растут, особенно с учетом предстоящих длинных выходных в феврале, - пишет аналитик банка. - Мы полагаем, что достаточно уже "перегретая" нефть продолжит снижаться к нижней границе диапазона $50-55/барр., реагируя на ухудшение обстановки в крупнейшем потребителе сырья - Китае".

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