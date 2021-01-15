Идея дня: облигации, вероятно, покажут лучший результат по сравнению с акциями в краткосрочной перспективе - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в краткосрочной перспективе на развитых рынках возможна коррекция вниз до 10%, и облигации, вероятно, покажут лучший результат по сравнению с акциями, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Быстрый рост цен рисковых активов за последние 2-3 месяца в сочетании с возможными задержками принятия нового пакета стимулов в США и ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ Китая может привести к коррекции до 10% на развитых рынках. И это несмотря на сезон публикации отчётности в США, который, скорее всего, приятно удивит. Рынок Южной Кореи сегодня падает на 1,5%, возглавляя общее снижение фондовых индексов. Хотя мы по-прежнему предпочитаем акции облигациям в 2021 году, в краткосрочной перспективе облигации, вероятно, покажут лучший результат", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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