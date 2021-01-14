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14 января 2021 года 19:26
Доллар пренебрегает "голубиной" позицией ФРС, продолжая расти - Saxo Bank
Федрезерв с максимальной убедительностью выступил против слухов о сокращении смягчающих мер, а Байден собирается представить план увеличения объемов стимулирования, и всё же доллар США в целом растет, особенно к евро, страдающему от политического конфликта в Италии, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Для перевода американского доллара в режим распродажи в среду были приняты практически все возможные меры, но рынок отреагировал слабо, - указывает эксперт банка. - Представители ФРС практически в унисон отвергли идею обозначить в ближайшее время намерение сократить скупку активов (объемы сохранятся "на немалое время", как выразилась Брейнард, добавив, что экономика еще далека от желаемого состояния). Харкер заявил, что сначала нужно достичь 2-процентной инфляции, а Кларида сказал, что до поднятия ставки инфляция должна превышать 2% в течение 12 месяцев". Последнее заявление, по мнению Харди, задает очень интересное испытание для ФРС, которое вполне может сработать уже в этом году, если верны распространенные сейчас прогнозы инфляции. Так, один аналитик из JP Morgan в эфире Bloomberg TV ожидает инфляцию 3%, а рост ВВП - до 6...7%, если ФРС допустит траты в духе "современной денежной теории" (MMT). "Список возможных причин такого исхода укладывается в наше представление, если вакцинация наберет обороты и для ключевых частей населения будет близка к завершению в конце текущего квартала. Так что можно предположить, что в апреле-мае инфляция будет около 2% из-за панического обвала цен годом ранее, а затем в течение полугода станет подниматься к 3%", - отмечает аналитик Saxo Bank. Еще один потенциальный фактор снижения USD, по мнению эксперта, это сообщение CNN о том, что Джо Байден планирует еще больший, чем ожидалось, пакет стимулирования на 2 трлн долларов (сенатор Шумер до сих пор говорил о сумме 1,3 трлн). Подробностей пока нет, но Байден собирается сегодня выступить с разъяснениями. Далее будем ждать комментариев от ключевых сенаторов о перспективах принятия такого пакета, учитывая преимущество демократов ровно в один голос. "Казначейские облигации США ответили на эту новость распродажей, но аукционы по 10-летним (во вторник) и 30-летним (вчера) бумагам прошли гладко, поэтому непохоже, чтобы "трежерис" собирались так сильно упасть, чтобы их доходности достигли дестабилизирующих уровней. А для удержания USD в нисходящем тренде нужно спокойное поведение доходностей. Даже превышение уровней 1,25-1,30% может создать на рынках активов напряжение, которое заставит доллар держаться, а то и расти", - полагает Харди. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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