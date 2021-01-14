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14 января 2021 года 18:19
Рубль возобновил рост на улучшении внешнего фона и комментариях ЦБ о ставке - BCS Express
Рубль в четверг возобновил рост на улучшении внешнего фона и комментариях ЦБ о ставке, отмечается в комментарии BCS Express. "Рубль на старте сессии испытал резкое снижение на умеренно негативном внешнем фоне, однако фон стал улучшаться, спровоцировав быстрое укрепление российской валюты. В результате она обновила двухнедельный максимум к доллару и месячный - к евро", - комментирует эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. Глобальные рынки в четверг поначалу демонстрировали разнонаправленную динамику, в то же время нефтяные цены вчера после завершения у нас основной сессии вернулись к дневному минимуму и сегодня некоторое время торговались около него. Однако после старта российской сессии внешний фон существенно улучшился. "Несмотря на серьезную ситуацию с пандемией и новые вспышки в ранее беспроблемных в этом плане регионах, инвесторы далеки от пессимизма, ожидая сегодняшнее выступление избранного президента США Байдена, который обнародует некоторые детали большого плана фискального стимулирования экономики. Кроме того, всплеск оптимизма на биржевых площадках вызвала информация о высокой эффективности и безопасности однократной вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson", - отмечает Бабин. Многие развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением, но после нашего открытия ситуация в секторе резко улучшилась, большинство представителей вышло в плюс. Дополнительную поддержку рублю, по мнению эксперта, оказало заявление зампреда ЦБ РФ о том, что на фоне динамики инфляции последних месяцев целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки стала менее очевидной. Теперь негативный фактор удешевления ликвидности будет не столь актуальным для рубля. "Однако это заявление оказало давление на российский долговой рынок, лишив драйвера снижения доходностей ОФЗ (роста их котировок) в виде ожидания скорого снижения ключевой ставки, - указывает аналитик BCS Express. - В результате индекс гособлигаций RGBI продолжил сдавать позиции, снижаясь пятую сессию подряд и в очередной раз обновив двухмесячный минимум. Рубль уже давно лишился поддержки со стороны долгового рынка и теперь в основном ориентируется на динамику нефти и других рисковых активов. На фоне возобновления снижения нефтяных цен российская валюта к текущему моменту утратила часть достижений сессии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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