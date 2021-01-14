Вероятно укрепление рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в 1П21 - Совкомбанк

Вероятно укрепление курса рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в первом полугодии текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт полагает, что в пользу укрепления рубля выступят следующие факторы:

- Во-первых, высокий спрос на активы развивающихся рынков на ожиданиях уверенного восстановления мировой экономики. "Рынки закладываются на то, что в начале следующего года в ведущих экономиках начнется массовая вакцинация от коронавируса. К середине 2021 года большая часть населения в развитых и крупных развивающихся странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. Компании начнут расширять бизнес, увеличивать инвестиционные программы и привлекать сверхдешевое по историческим меркам финансирование. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль", - пишет Васильев в своем комментарии.

- Во-вторых, ведущие мировые Центробанки - ФРС и ЕЦБ - продолжат держать рекордно низкие ставки и покупки активов. "Расширение глобальной денежной массы будет приводить к росту цен на активы, ослаблению доллара на мировом валютном рынке и притоку капитала в активы развивающихся рынков. Дополнительную поддержку американской и европейской экономикам и рынкам окажут новые фискальные стимулирующие программы, финансировать которые будут в основном ФРС и ЕЦБ", - полагает эксперт Совкомбанка.

В-третьих, на фоне восстановления глобальной экономики возрастет спрос на нефть. "Ожидаем, что в 2021 году цены на нефть марки Brent закрепятся выше $50 за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну. Негативным фактором для рынка нефти может стать ослабления санкций США на Иран. В этом сценарии исламская республика может нарастить добычу и экспорт нефти на 2 млн б/с и повредить хрупкому восстановлению нефтяного рынка", - отмечает аналитик.

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