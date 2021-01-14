"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 197 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Московская биржа" с целью 197 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 154 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

ПАО "Московская Биржа" ("Мосбиржа") в среду представила сильные результаты за 2020 год, констатируют эксперты инвесткомпании.

Так, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло 8,8 млн человек. За 2020 г. открыто более 1,8 млн индивидуальных инвестиционных счетов, их количество достигло 3,5 млн.

Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% - с облигациями, 4% - с биржевыми фондами. В декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по сравнению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года, обращают внимание в "Финаме".

"С учетом мягкой денежной кредитной политики в 2021 году ЦБ РФ приток новых инвесторов продолжится, что будет позитивным фактором для "Московской биржи" в 2021 году и стоит ожидать сильных результатов деятельности компании", - пишут аналитики инвестиционной компании.

Также эксперты отмечают, что, с технической точки зрения, бумага находится в долгосрочном восходящем тренде. "После обновления максимумов котировки компании консолидировалась на уровне 160 рублей. От этих показателей может сформироваться новый импульс на вверх. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 197 руб. При покупке на 25% и выставлением стоп-заявки на уровне 154 руб., риск на портфель составит 1%", - считают в "Финаме".

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