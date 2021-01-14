Котировки акций Intel, вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"

Котировки акций компании Intel Corp., вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Чтобы развеять опасения инвесторов относительно сроков смены руководства, Intel заявила, что ожидает превышения финансовыми результатами за четвертый квартал ее последнего прогноза, согласно которому выручка и прибыль на акцию составили $17,4 млрд и $1,02 доллара соответственно. Intel также предоставит обновленную информацию о "существенном прогрессе", достигнутом во внедрении 7-нм техпроцесса, - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк. - Ожидаем, что это информация может быть представлена вместе с публикацией квартального финансового отчета 21 января 2021 года. До этого момента бумаги компании будут склонны к консолидации в рамках $55-60 за акцию".

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