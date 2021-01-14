Рубль, возможно, укрепится до 70-71 руб./$1 к апрелю-маю текущего года - "Московские партнеры"

Курс рубля, возможно, укрепится до 70-71 руб./$1 к апрелю-маю текущего года, говорится в комментарии инвестиционной группы "Московские партнеры".

"К апрелю-маю текущего года возможен курс рубля на уровне 70-71 руб./$1. Впрочем, мир сегодня крайне непредсказуем. Санкционная риторика будет возрастать. Чисто экономически рубль выглядит в настоящее время, при нефти по $55 за баррель, достаточно недооцененным", - отмечает президент группы Евгений Коган.

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